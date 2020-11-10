Госдума изменила правила содержания в колониях-поселениях

Депутаты Госдумы одобрили закон, позволяющий содержать в одной колонии-поселении впервые осужденных и ранее судимых. Об этом пишет РИА «Новости».

Закон коснется граждан, совершивших преступление по неосторожности, а также виновных в преступлениях небольшой и средней тяжести.

Теперь данная категория осужденных может содержаться с осужденными повторно, а также с теми, кто был переведен в колонию-поселение из колоний общего и строгого режима с положительными характеристиками.

Соответствующие поправки вносятся в 128 статью Уголовно-исполнительного кодекса.

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