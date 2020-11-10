Московские врачи вылечили еще 3663 пациента от коронавируса

Врачи в Москве вылечили еще 3663 пациента от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19 со ссылкой на заммэра Анастасию Ракову.

Всего с начала пандемии в столице от болезни избавились 346 889 человек.

Согласно последним данным оперштаба, в России выявлено 1 796 132 случая коронавируса, всего жертвами инфекции стали 30 793 человека, выздоровел 1 335 141 пациент.

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