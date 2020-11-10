Задержан подозреваемый в убийстве двух женщин в Подмосковье

Бернст Ю.

Полиция задержала подозреваемого в убийстве двух женщин и ранении ребенка в подмосковном Солнечногорске, передает МВД Медиа со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Ранее сообщалось, что в частном доме в Солнечногорске были обнаружены тела доцента РЭУ имени Плеханова Виктории Борковской и ее матери со следами ранений по всему телу. Также в доме была найдена шестилетняя дочь Борковской с множеством колото-резаных ранений шеи и груди. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. В доме были явные признаки того, что кто-то искал ценности. В убийстве подозревают гражданина Таджикистана Усманова Жасуржона Абдукаримовича 1994 года рождения. По предварительной информации, мужчина работал в доме у убитых.

В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. В ближайшее время его доставят в следственные органы.

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