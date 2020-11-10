Врач спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в 2021 году

Четвертой волны COVID-19 можно не опасаться, считает ведущий научный сотрудник лаборатории патогенеза инфекционных заболеваний МГМСУ Максим Гультяев. Его слова передает радио Sputnik.

По прогнозам Гультяева, коронавирус будет проявлять сезонность и возвращаться.

Однако четвертой волны не будет, считает специалист. «Будет подъем коронавируса, но не будет таких чудовищных цифр», — заявил Гультяев.

В мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 50 млн заболевших, более 1,2 миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,7 млн человек с COVID-19. РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». Позже Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».

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