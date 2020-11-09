ВОЗ надеется кардинально изменить ситуацию с коронавирусом к марту

Всемирная организация здравоохранения рассчитывает кардинально изменить ситуацию с пандемией коронавируса к марту 2021 года, когда появятся первые вакцины от инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу советника гендиректора ВОЗ Брюса Эйлварда.

Он отметил, что в марте следующего года будут видны результаты работы, которая на данный момент проводится по всему миру. По его мнению, к этому моменту появятся не только достаточное количество индивидуальных средств защиты, дексаметазон, вентиляторы, быстрые и, возможно, самостоятельные тесты на COVID-19, но и вакцины от инфекции.

«Мы можем оказаться в ситуации, которая фундаментально поменяет нынешнюю обстановку с пандемией», — считает он.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) насчитала 677 тыс. новых случаев коронавируса за сутки, что является абсолютным рекордом с начала пандемии. В России за сутки коронавирусом заразились 21 798 человек, что стало рекордом с начала пандемии.

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