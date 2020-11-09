Самолет Москва - Петропавловск-Камчатский вернулся в Шереметьево из-за угрозы взрыва
Самолет, вылетевший из Москвы в Петропавловск-Камчатский, был вынужден вернуться в аэропорт Шереметьево из-за пассажира, угрожавшего взорвать воздушное судно. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
По словам источника, пассажир был неадекватным и угрожал взрывом. В связи с этим пилоты были вынуждены вернуться в точку вылета.
Самолет успешно приземлился. Известно, что на борту было 224 человека. После посадки судно осмотрели. Никаких опасных предметов не обнаружено.
Источник уточнил, что угрожавшего взрывом пассажира сняли с рейса и доставили в отдел полиции.
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