Самолет, вылетевший из Москвы в Петропавловск-Камчатский, был вынужден вернуться в аэропорт Шереметьево из-за пассажира, угрожавшего взорвать воздушное судно. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

По словам источника, пассажир был неадекватным и угрожал взрывом. В связи с этим пилоты были вынуждены вернуться в точку вылета.

Самолет успешно приземлился. Известно, что на борту было 224 человека. После посадки судно осмотрели. Никаких опасных предметов не обнаружено.

Источник уточнил, что угрожавшего взрывом пассажира сняли с рейса и доставили в отдел полиции.

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