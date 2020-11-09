В мире зафиксировали рекордное число заражений коронавирусом за сутки

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) насчитала 677 тыс. новых случаев коронавируса за сутки, что является абсолютным рекордом с начала пандемии.

Больше половины новых заболевших было в Северной и Южной Америке — 360 607. На втором месте по приросту Европейский регион — 221 866, далее Юго-Восточная Азия — 55 640.

Также за 24 часа в мире скончались более 8 тыс. человек, заразившихся COVID-19. Всего с начала пандемии заболели 50,2 млн человек, умерли 1,25 млн человек.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые странами.

В России за сутки коронавирусом заразились 21 798 человек, что стало рекордом с начала пандемии.

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