Минздрав сократил время на осмотр пациентов

Минздрав России ввел новые нормативы для врачей на осмотр пациентов, сообщает «Парламентская газета».

Согласно приказу ведомства, прием заболевшего гражданина у врача-фтизиатра должен длиться не более 35 минут, у инфекциониста или гематолога — 20, у пульмонолога или хирурга — 26, а у онколога — 23.

Профилактический осмотр сокращается у врача-фтизиатра на 10-20%, у остальных специалистов — на 30-40%. На заполнение документации врачи могут тратить около 40% от времени приема.

Как отмечается, эти лимиты должны стать основой для расчета нагрузки и иных правил организации труда врачей. При этом штрафовать докторов за нарушение нормативов не планируют.

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