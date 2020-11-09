СК возбудил уголовное дело о геноциде в Ростовской области в 1942-1943 годы

Следственный комитет возбудил уголовное дело о геноциде (ст. 357 УК РФ) в Ростовской области в период оккупации нацистами с 1942 по 1943 годы. Об этом сообщается на сайте СК.

Ранее на территории Миллеровского района региона были обнаружены останки мирных жителей, погибших в годы немецко-фашистской оккупации 1941-1943 годов. В ходе осмотра криминалистами и другими специалистами захоронения были извлечены останки по меньше мере 266 человек, в том числе женщин и детей, у которых имеются признаки огнестрельных повреждений, что свидетельствует о насильственной смерти.

По данным УФСБ России по Ростовской области, массовые убийства мирных жителей проводились военнослужащими 6-й немецкой армии, служившими в группе ГФП-721 (от немецкого «Geheime Feldpolizei» - группа тайной полевой полиции, являвшаяся исполнительным органом полевой комендатуры), и их пособниками.

В настоящее время следователями проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, установлении личностей виновных, а также жертв геноцида.

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