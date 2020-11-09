Расстрелявший сослуживцев срочник был отчислен из института МВД из-за драк

Солдат-срочник Антон Макаров, открывший огонь по сослуживцам на военном аэродроме под Воронежем, был отчислен из воронежского института МВД из-за драк с однокурсниками. Об этом «Газете.Ru» рассказал одногруппник военнослужащего.

«Он был своеобразный человек, немного странный. Не очень хорошо свои эмоции контролировал. Несколько раз кидался на однокурсников. Вот из-за последнего раза его и отчислили, потом в армию пошел», — поделился он.

Собеседник издания затруднился сказать, были ли конфликты с другими учащимися следствием травли. Однако он добавил, что во время проживания в казармах Макарова разместили отдельно от остальных.

«Насчет травли не могу сказать, но конфликты были, точных причин не помню уже. Когда мы жили в казармах, он жил отдельно ото всех, а остальные – по восемь человек жили. Учился не очень хорошо», — заключил студент.

Ранее сообщалось, что около пяти утра на аэродроме «Балтимор» солдат напал на «прибывших для проверки несения дежурной службы должностных лиц наряда по части». Он завладел оружием одного из офицеров, после чего открыл огонь по сослуживцам и скрылся. В результате трое военных погибли, еще один получил легкое ранение.

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