В Петербурге подростку предъявили обвинение в убийстве семьи

В Санкт-Петербурге 15-летнему подростку предъявили обвинение в попытке убить свою семью, об этом сообщается на сайте СК.

«Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления... «покушение на убийство двух и более лиц», в отношении несовершеннолетнего 2005 года рождения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи будут добиваться ареста подозреваемого.

По имеющимся данным, подозреваемый в ночь на 8 ноября трижды ударил шестилетнюю племянницу ножом, девочку доставили в больницу. Также школьник несколько раз выстрелил в отца и мать из травматического пистолета. Отец оказал сопротивление.

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