Оппозиция Грузии отказывается останавливать акцию протеста у здания столичного ЦИК

Грузинская оппозиция намерена продолжать митинг у здания ЦИК в Тбилиси несмотря на то, что ранее полиция применила против протестующих спецсредства. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на лидера блока «Стратегия Агмашенебели» Георгия Вашадзе.

«Мы продолжим тут стоять. Мы ничего незаконного не делаем. Почему нас должны разогнать? Мы протестуем в рамках закона. Это свобода выражения», — сказал Вашадзе.

Ранее перед зданием ЦИК Грузии мобилизовали дополнительные бригады спецназа, водометы, пустили слезоточивый газ.

При этом, по данным ТАСС, замглавы МВД Грузии Кахабер Сабанадзе отвергает сообщения о применении слезоточивого газа против протестующих.

МВД Грузии сообщает, что применило водометы для разгона протестующих, так как они силой пытались ворваться в здание ЦИК и не подчинялись законным требованиям.

Как сообщалось, в Тбилиси стражи правопорядка начали разгонять участников акции протеста, которые требуют отставки главы ЦИК Грузии. Протесты в Грузии начались после парламентских выборов 31 октября, по результатам которых победу одержала правящая партия «Грузинская мечта», набравшая 48,15% голосов.

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