На месте схода вагонов под Новосибирском разлилось дизельное топливо

На месте схода 31 вагона грузового состава с рельсов на станции Татарская в Новосибирской области произошел разлив дизельного топлива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Объемы пока уточняются. В целях исключения возникновения возгорания была проведена пенная атака, рассказали в ведомстве.

В Единой диспетчерской службе (ЕДДС) Татарского района сообщили, что из-за происшествия повреждены рельсы.

Вагоны были гружены щебенкой и дизтопливом.

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