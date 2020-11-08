Участники митинга против коронавирусных мер устроили беспорядки в Лейпциге

Участники митинга в германском Лейпциге, который проходил в субботу, 7 ноября, вступили в противостояние с полицией и устроили беспорядки в ночь на воскресенье, 8 ноября. Об этом сообщает телеканал N-tv.

Изначально на демонстрацию собрались 20 тысяч человек.

Ближе в вечеру власти решили завершить манифестацию, так как участники не носили маски и не соблюдали дистанцию в полтора метра. После этого несколько сотен человек прошли по несогласованному маршруту через центр города.

Были зафиксированы стычки демонстрантов, среди которых были правые радикалы, с левыми активистами. Обе стороны использовали пиротехнику и дымовые шашки. Полицию, которая пыталась разнять противоборствующие стороны, закидали камнями.

Ночью в районе Конневиц неизвестные возвели на дорогах баррикады и забросали правоохранителей бутылками.

О пострадавших не сообщается.

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