В России провели более 64,6 млн тестов на коронавирус

В России провели более 64,6 млн тестов на COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

За прошедшие сутки сделано 590 тыс. исследований.

Также сообщается, что под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус остаются почти 420,8 тысячи человек.

За последние сутки в России выявили 20 498 случаев заражения коронавирусом. Всего за время пандемии в России выявлено 1 774 334 случая COVID-19, скончались 30 537 человек, вылечились 1 324 419 человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Минздрав изменил правила лечения коронавируса

— В России выявили 20 498 новых случаев COVID-19

— Спрогнозирован пик гонки за вакциной от COVID-19