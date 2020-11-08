Эпидемиолог назвала верный порядок действий при чихании человека поблизости
Семён Сонный
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Заместитель директора по клинической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева назвала правильные действия при чихании человека, болеющего острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ), поблизости. Об этом она рассказала РИА «Новости».
В первую очередь необходимо обработать перчатки антисептиком, после чего следует сменить маску, не прикасаясь к ее внешней стороне, и перчатки, отметила эксперт. Она добавила, что желательно также умыть лицо и промыть нос.
При этом Плоскирева подчеркнула, что в общественных местах важно носить маску и перчатки, это позволяет снизить риск заражения.
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