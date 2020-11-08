Эпидемиолог назвала верный порядок действий при чихании человека поблизости

Заместитель директора по клинической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева назвала правильные действия при чихании человека, болеющего острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ), поблизости. Об этом она рассказала РИА «Новости».

В первую очередь необходимо обработать перчатки антисептиком, после чего следует сменить маску, не прикасаясь к ее внешней стороне, и перчатки, отметила эксперт. Она добавила, что желательно также умыть лицо и промыть нос.

При этом Плоскирева подчеркнула, что в общественных местах важно носить маску и перчатки, это позволяет снизить риск заражения.

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