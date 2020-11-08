Скончалась прожившая 16 лет в соборе Святой Софии кошка

В Стамбуле умерла знаменитая кошка по кличке Гли, которая 16 лет жила в соборе Святой Софии. Сообщение об этом опубликовано на странице животного в Instagram.

«Я родилась в Айя-Софии, в самом сердце мира. Я просто попрощалась с этой жизнью, где встретила миллионы людей, которые пришли в Сердце Мира с любовью и стали зеркалом света любви. Спасибо всем, у кого в сердце есть отпечатки моих лап», — сказано в сообщении.

Губернатор Стамбула Али Ерликая в своем Twitter написал, что очень расстроен смертью Гли. По его словам, кошка с 24 сентября была на лечении в частной клинике в Левенте, однако скончалась от старости.

«Мы никогда не забудем тебя, Гли», — отметил Ерликая.

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