На Украине мужчина напал с ножом на случайных прохожих

В Кривом Роге Днепропетровской области Украины мужчина напал на людей с ножом, два человека погибли, еще восемь, среди которых 8-летний ребенок, получили ранения. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Жертвами злоумышленника стали случайные прохожие, которым мужчина нанес многочисленные ножевые ранения. В результате два человека скончались на месте, а восемь доставлены в больницу», — говорится в сообщении.

В итоге напавший был задержан, им оказался местный житель 1983 года рождения. Возбуждено уголовное дело по ст. 115 УК Украины («Умышленное убийство»).

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