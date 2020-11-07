Крушение самолета телеведущего Колтова попало на видео

Момент падения легкомоторного самолета, на котором разбился известный ведущий Александр Колтовой, попал на видео.

Как сообщалось, следователи возбудили дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.

Ранее стало известно, что 41-летний ведущий ток-шоу «ДНК» и соведущий шоу «Звезды сошлись» Александр Колтовой погиб при крушении самолета в Подмосковье. Вместе с ним находился еще один человек. У самолета отказал двигатель.

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