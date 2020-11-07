20 тысяч человек без масок вышли на протест в Лейпциге

Около 20 тысяч человек без масок вышли на протест против ограничительных мер по коронавирусу в Лейпциге, пишет «Интерфакс».

Из-за многочисленных нарушений правил полиция объявила о завершении демонстрации. Правоохранители оценили ситуацию как сложную: людей очень много, они не соблюдают правила дистанции и не носят масок.

В Германии коронавирусом заразились 653 992, выздоровели 407 393, погибли 11 252 человека.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 49 млн заболевших, 35 млн выздоровели, больше 1,2 миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,7 млн человек с COVID-19.

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