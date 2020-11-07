Журналисты смогут попасть в Карабах только при наличии пропуска кабмина Армении

Представители СМИ и журналисты смогут въезжать на территорию Нагорного Карабаха и попасть в места боевых действий только при наличии выданного правительством Армении пропуска. Об этом сообщила пресс-служба армянской полиции, передает РИА «Новости».

Отмечается, что представители международных СМИ смогут оказаться в Карабахе исключительно через МИД.

«Просим соблюдать правила правового режима «военного положение»», — говорится в сообщении.

27 сентября минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Ереван заявил об уничтожении азербайджанского беспилотника на востоке Карабаха

— Минобороны Азербайджана отвергло информацию об обстреле города Шуша в Карабахе

— Алиев заявил о взятии ряда населенных пунктов в Карабахе