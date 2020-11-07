Журналисты смогут попасть в Карабах только при наличии пропуска кабмина Армении
Представители СМИ и журналисты смогут въезжать на территорию Нагорного Карабаха и попасть в места боевых действий только при наличии выданного правительством Армении пропуска. Об этом сообщила пресс-служба армянской полиции, передает РИА «Новости».
Отмечается, что представители международных СМИ смогут оказаться в Карабахе исключительно через МИД.
«Просим соблюдать правила правового режима «военного положение»», — говорится в сообщении.
27 сентября минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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