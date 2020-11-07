Почти 40 человек отравились после посещения кафе в Дагестане

В Махачкале 39 человек, в том числе 12 детей, были госпитализированы с признаками отравления, все они покупали еду в одном и том же кафе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу минздрава региона.

Все пострадавшие были доставлены с острой кишечной инфекцией в инфекционный стационар, временно развернутый на базе Республиканского кожно-венерологического диспансера, в период с 3 по 7 ноября.

По итогам опроса удалось установить, что все пациенты питались в одном и том же кафе. Их состояние оценивается как средней тяжести.

Уточянется, что эпидемиологическим расследованием вспышки ОКИ занимаются специалисты Роспотребнадзора.

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