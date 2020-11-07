В Нижегородской области нашли тысячи поддельных монет

В Нижегородской области возбудили дело после обнаружения 3,8 тыс. поддельных монет Банка России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

«В конце июля 2020 года в подразделение Банка России в Нижнем Новгороде от кредитной организации поступило на экспертизу большое количество десятирублевых монет. По результатам экспертизы установлено, что практически все они имеют признаки подделки», — рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации». Проводятся следственно-оперативные мероприятия. Подробности расследования не разглашаются.

Ранее сообщалось, что в подразделение Банка России в Нижнем Новгороде на экспертизу поступили 3 813 монет, имеющих признаки подделки.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В МВД назвали номинал наиболее подделываемых купюр

— Банк России выявил поддельную монету в один рубль

— МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей