Названы сроки начала третьего этапа испытаний вакцины от коронавируса центра «Вектор»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в эфире телеканала «Россия 1», что третья фаза испытания вакцины от коронавируса центра «Вектор» начнется уже через неделю.

«Третья фаза начнется, я надеюсь, через неделю», — сказала Попова, отвечая на вопрос журналиста о том, завершилась ли третья фаза испытания вакцины от COVID-19 центра «Вектор».

По ее словам, до этого момента все результаты были очень хорошими. Глава ведомства отметила, что была доказана безопасность вакцины. Ни один из участников исследований не чувствовал повышения температуры, ухудшения самочувствия, добавила Попова.