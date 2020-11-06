В ЛДПР и СР поддержали идею Яровой сажать за реабилитацию нацизма в интернете

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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании, 15 сентября... Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании, 15 сентября...
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании, 15 сентября...
Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Фракция ЛДПР в Госдуме поддержит законопроект Ирины Яровой об ужесточении ответственности за реабилитацию нацизма в интернете. Об этом «Газете.Ru» заявил член ЛДПР, член комитета по госстроительству и законодательству Игорь Лебедев.

«Я думаю, наша фракция поддержит этот законопроект. В последнее время все чаще и чаще поднимаются рьяные головы в попытках перевернуть историю Второй мировой войны. Такие попытки должны пресекаться на корню. В этом отношении коллега Яровая поступает абсолютно правильно», — сказал депутат.

Однако он добавил, что вопрос об уголовной ответственности требует дополнительных обсуждений. По мнению Лебедева, в некоторых случаях пятилетнее заключение, на котором настаивает Яровая, стало бы излишне жестоким наказанием.

«Что касается тюремного срока, то это может быть предметом обсуждения. Наказание должно быть, оно должно быть жестким и суровым. Может быть, 5 лет – это действительно слишком много. Но и просто пожурить таких людей нельзя. Нужно выбрать золотую середину. В первый раз можно ограничиться высоким штрафом, за повторное нарушение – уголовное наказание», — подчеркнул парламентарий.

Инициативу Яровой поддержал и первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов.

«Мы должны защищать свои ценности. К сожалению, со стороны некоторых сил атаки на них уже идут. Попытки расшатать общественное сознание предпринимаются. Поэтому определенное ужесточение необходимо», — сказал депутат.

Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила ужесточить наказание за реабилитацию нацизма в сети. Нарушителям будет грозить штраф до 3 миллионов рублей для юрлиц или лишение свободы до 5 лет.

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