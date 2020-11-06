В ЛДПР и СР поддержали идею Яровой сажать за реабилитацию нацизма в интернете

Фракция ЛДПР в Госдуме поддержит законопроект Ирины Яровой об ужесточении ответственности за реабилитацию нацизма в интернете. Об этом «Газете.Ru» заявил член ЛДПР, член комитета по госстроительству и законодательству Игорь Лебедев.

«Я думаю, наша фракция поддержит этот законопроект. В последнее время все чаще и чаще поднимаются рьяные головы в попытках перевернуть историю Второй мировой войны. Такие попытки должны пресекаться на корню. В этом отношении коллега Яровая поступает абсолютно правильно», — сказал депутат.

Однако он добавил, что вопрос об уголовной ответственности требует дополнительных обсуждений. По мнению Лебедева, в некоторых случаях пятилетнее заключение, на котором настаивает Яровая, стало бы излишне жестоким наказанием.

«Что касается тюремного срока, то это может быть предметом обсуждения. Наказание должно быть, оно должно быть жестким и суровым. Может быть, 5 лет – это действительно слишком много. Но и просто пожурить таких людей нельзя. Нужно выбрать золотую середину. В первый раз можно ограничиться высоким штрафом, за повторное нарушение – уголовное наказание», — подчеркнул парламентарий.

Инициативу Яровой поддержал и первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов.

«Мы должны защищать свои ценности. К сожалению, со стороны некоторых сил атаки на них уже идут. Попытки расшатать общественное сознание предпринимаются. Поэтому определенное ужесточение необходимо», — сказал депутат.

Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила ужесточить наказание за реабилитацию нацизма в сети. Нарушителям будет грозить штраф до 3 миллионов рублей для юрлиц или лишение свободы до 5 лет.

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