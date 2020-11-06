Новая Зеландия не будет легализовывать марихуану в рекреационных целях. Такое решение было принято по итогам референдума по легализации наркотика, сообщает ABC News.

Легализацию марихуаны поддержали 48% проголосовавших граждан, а 51% выступил против. После учета голосов граждан, проживающих в других странах (это около 17% от общего числа голосов), стало ясно, что еще больше людей выступают против наркотика: 46% — за и 53% — против.

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