Водолазы приостановили поиск сооснователя Skillbox Коропова в Черном море

Водолазы приостановили поиск в акватории Черного моря пропавшего в Сочи сооснователя платформы Skillbox Игоря Коропова, спасатели продолжают визуальный поиск. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России.

В среду, 4 ноября, водолазы обследовали около 14 600 квадратных метров, спасатели на катере визуально обследовали акваторию Черного моря на площади 12 квадратных километров.

«Сейчас продолжается только визуальный поиск, водолазный приостановлен до поступления новых данных. Там сложный рельеф дна. В Имеретинской низменности очень резко начинается глубина», — пояснили в пресс-службе спасательного отряда.

Там добавили, что специалисты полностью обыскали территорию порта и осмотрели все места в акватории, где мог находиться Коропов.

Ранее стало известно, что бизнесмен пропал в Сочи 1 ноября. Заявление об исчезновении мужчины поступило от его друга. Полиция нашла телефон Коропова на пирсе Имеретинской низменности. Помимо спасателей, в поисках принимают участие более 200 волонтеров отряда «Лиза Алерт». Следователи проводят доследственную проверку произошедшего.

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