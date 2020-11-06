В России впервые выявили больше 20 тысяч случаев коронавируса за сутки — 20 582. Об этом пишет оперштаб.

Подчеркивается, что каждый четвертый не имел симптомов. Больше всего заражений в Москве (6 253), Санкт-Петербурге (1 171) и Подмосковье (605). Всего в России заболели 1 733 440 человек.

За сутки скончались 378, выздоровели 16 955 пациентов. С начала пандемии зафиксировали 29 887 смертей и 1 296 124 выздоровления.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

В мире с начала пандемии зарегистрировано 49 млн заболевших, 35 млн выздоровели, больше 1,2 миллиона человек скончались.

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