На Киевском направлении МЖД отменили 16 электричек

После схода вагонов электрички на Киевском направлении Московской железной дороги отменили движение 16 электропоездов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

«Отменены 16 электропоездов, произошла задержка в движении девяти электричек до одного часа шести минут», — рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно о сходе с рельсов двух вагонов электропоезда вблизи платформы Толстопальцево Киевского направления МЖД. Пассажиры были эвакуированы, никто не пострадал.

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