Участница конфликта в чате в Волгограде извинилась перед семьей погибшего

Сестра арестованного по делу о смертельной драке в Волгограде Арсена Мелконяна принесла извинения семье погибшего в эфире Первого канала.

Она отметила, что они не хотели такого исхода конфликта и назвала случившееся «несчастным обстоятельством».

«Этого не должно было быть. Я молилась, мы мечтали, что он (потерпевший) выкарабкается из комы», — произнесла женщина.

Ранее житель Волгограда попал в больницу после избиения из-за конфликта в родительском чате. В результате произошедшего мужчина скончался. Сотрудники полиции задержали 30-летнего подозреваемого, в его отношении возбуждено уголовное дело.

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