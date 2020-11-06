Участница конфликта в чате в Волгограде извинилась перед семьей погибшего
Елизавета Мележенкова
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Сестра арестованного по делу о смертельной драке в Волгограде Арсена Мелконяна принесла извинения семье погибшего в эфире Первого канала.
Она отметила, что они не хотели такого исхода конфликта и назвала случившееся «несчастным обстоятельством».
«Этого не должно было быть. Я молилась, мы мечтали, что он (потерпевший) выкарабкается из комы», — произнесла женщина.
Ранее житель Волгограда попал в больницу после избиения из-за конфликта в родительском чате. В результате произошедшего мужчина скончался. Сотрудники полиции задержали 30-летнего подозреваемого, в его отношении возбуждено уголовное дело.
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