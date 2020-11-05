В Бельгии изъяли крупнейшую в истории партию наркотиков

Бельгийские правоохранители обнаружили в порту Антверпена крупнейшую в мировой истории партию наркотиков — 11,5 тонн кокаина. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на федеральную полицию королевства.

Так, по оценкам специалистов, совокупная стоимость обнаруженных веществ составляет €450 000 000. Это крупнейшая в мире партия наркотиков, которая поступала куда-либо из-за рубежа. Ее спрятали в пяти грузовых контейнерах с металлоломом.

Отмечается, что операция по изъятию веществ проходила в рамках ликвидации банды наркоторговцев из Латинской Америки. В рамках уголовного дела были задержаны два человека.

Позже следователи выяснили, что партия первоначально прибыла в порт Зебрюгге, откуда была доставлена в Антверпен. Преступники планировали распродать ее в Нидерландах.

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