Власти Петербурга обсуждают ужесточение мер по коронавирусу

Власти Санкт-Петербурга обсуждают возможность ужесточения ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Фонтанка.ру со ссылкой на свои источники, близкие к правительству города.

По информации издания, среди возможных карантинных мер обязательная самоизоляция для лиц старше 65 лет, перевод на удаленную работу части сотрудников городских предприятий, а также запрет на работу фудкортов в торговых центрах.

Как сообщили источники издания, 5 ноября пройдут консультации медицинского и экономического блоков с представителями Роспотребнадзора. По итогам этого заседания будут приняты решения о дальнейших действиях властей.

По последним данным, в Санкт-Петербурге зарегистрировано более 60 тыс. случаев коронавируса, порядка 4 тыс. человек умерли, 40 тыс. выздоровели.

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