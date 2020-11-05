В США выявили более ста тысяч случаев коронавируса за сутки

В США за минувшие сутки выявили 102 831 случай коронавируса, это рекордный суточный прирост заболеваний с начала пандемии, предыдущий рекорд с 99,3 тысячами случаев был установлен в октябре. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

В общей сложности в стране зафиксировано 9 488 591 случай инфекции.

Отмечается, что за последние 24 часа жертвами инфекции стали 1097 пациентов. Всего погибли 233 734 человек.

По данным университета, во всем мире 48 215 732 зараженных COVID-19, из них умерли более 1,2 миллиона зараженных. Вылечились от инфекции почти 32 миллиона инфицированных.

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