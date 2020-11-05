Человек погиб при пожаре в гараже на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы произошел пожар в гараже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Возгорание случилось на Саратовской улице, 31. В гараже был обнаружен один погибший.

Отмечается, что возгорание было ликвидировано подручными средствами. Обстоятельства и причины происшествия выясняются.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Одинцовском округе загорелись гаражи

— Взрыв в гараже произошел в подмосковных Мытищах