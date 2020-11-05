Человек погиб при пожаре в гараже на юго-востоке Москвы
Катерина Медведева
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На юго-востоке Москвы произошел пожар в гараже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Возгорание случилось на Саратовской улице, 31. В гараже был обнаружен один погибший.
Отмечается, что возгорание было ликвидировано подручными средствами. Обстоятельства и причины происшествия выясняются.
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