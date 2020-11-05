В Греции вводится всеобщий карантин из-за коронавируса

Власти Греции вводят всеобщий карантин в Греции из-за резкого роста случаев заражения коронавирусом, передает ERT-1.

Карантин продлится с 7 по 30 ноября, сказал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Это второй карантин в Греции с начала пандемии. Первый вводился в марте-апреле.

За все время в Греции выявлено 46 892 заболевших коронавирусом, число летальных исходов — 673. Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 48 млн заболевших, более 1,2 млн пациентов умерли. В России выявили более 1,6 млн человек с COVID-19. РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». Позже Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».

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