В Минздраве рассказали, сколько россиян имеют лишний вес

Около 55% россиян имеют избыточную массу тела, рассказал главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности Виктор Тутельян. Его слова передает РИА «Новости».

«У нас все-таки худо-бедно в среднем 55% населения имеют избыточную массу тела, ожирение. А где-то в деревнях там и 60%», — сообщил Тутельян.

По его словам, избыточная масса тела чуть чаще встречается у женщин, что связано с гиподинамией и избыточным по калорийности рационом.

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