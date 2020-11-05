В Минздраве рассказали, сколько россиян имеют лишний вес
Бернст Ю.
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Около 55% россиян имеют избыточную массу тела, рассказал главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности Виктор Тутельян. Его слова передает РИА «Новости».
«У нас все-таки худо-бедно в среднем 55% населения имеют избыточную массу тела, ожирение. А где-то в деревнях там и 60%», — сообщил Тутельян.
По его словам, избыточная масса тела чуть чаще встречается у женщин, что связано с гиподинамией и избыточным по калорийности рационом.
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