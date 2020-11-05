В омской аптеке отказались продать антибиотики из-за рецепта на русском, а не на латыни

В омской аптеке отказались продать антибиотики, потому что рецепт был выписан на русском языке, но он должен был быть на латыни. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на минздрав Омска.

В региональном ведомстве отметили, что в аптеке все сделали верно, так как формы рецептов, а также порядок их оформления утверждены приказом Минздрава России.

Как уточнили в омском минздраве, благодаря латинскому языку фармацевт может предложить покупателю не какие-то конкретные таблетки, а препарат, содержащий указанное действующее вещество.

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