В омской аптеке отказались продать антибиотики из-за рецепта на русском, а не на латыни
Анна Светлова
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В омской аптеке отказались продать антибиотики, потому что рецепт был выписан на русском языке, но он должен был быть на латыни. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на минздрав Омска.
В региональном ведомстве отметили, что в аптеке все сделали верно, так как формы рецептов, а также порядок их оформления утверждены приказом Минздрава России.
Как уточнили в омском минздраве, благодаря латинскому языку фармацевт может предложить покупателю не какие-то конкретные таблетки, а препарат, содержащий указанное действующее вещество.
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