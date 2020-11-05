В Москве задержан бывший сотрудник ФСБ по подозрению в мошенничестве

Бывший сотрудник ФСБ задержан по подозрению в мошенничестве в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как уточняется, речь идет о бывшем сотруднике ФСБ, бизнесмене Виталии Ботонькине.

Его подозревают в причастности к хищениям в управляющей компании.

По словам источника, управляющая компания контролировала элитное жилье в Москве в квартале «Золотая миля».

Отмечается, что задержание Ботонькина произошло 4 ноября в центре Москвы.