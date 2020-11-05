В Портленд направили Национальную гвардию США для пресечения беспорядков
Катерина Медведева
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Губернатор американского штата Орегон Кейт Браун распорядилась ввести в Портленд Национальную гвардию США для пресечения уличных беспорядков. Об этом сообщается в Twitter офиса шерифа округа Малтнома.
В сообщении говорится о массовых беспорядках, происходящих в центре Портленда. Ожидается, что Национальная гвардия окажет помощь местным правоохранителям «в реагировании на любые акты насилия и поддержании общественного порядка и обеспечения общественной безопасности».
Беспорядки в городе начались после проведения выборов на пост президента США.
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