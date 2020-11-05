В Татарстане арестованы еще три человека по делу о нападении на полицейских

В Татарстане арестовали еще трех человек по уголовному делу о нападении подростка на полицейских, сообщается на сайте Кумкорского районного суда республики.

Арестованных подозревают в покушении на террористический акт.

В суде подтвердили, что речь идет о деле по инциденту с подростком.

Ранее по данному делу было арестовано шесть человек.

В ночь на 30 октября 16-летний подросток с помощью «коктейля Молотова» пытался поджечь здание отдела полиции в Кукморе. При попытке задержания он около трех раз ударил ножом полицейского. Другой правоохранитель после предупредительных выстрелов в воздух вынужден был открыть огонь на поражение. Молодой человек скончался. СК России возбудил уголовное дело о покушении на теракт.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о совершении подростком покушения на террористический акт и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов в производство центрального аппарата ведомства.

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