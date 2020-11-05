Сотрудники новокузнецкой мэрии массово заболели СOVID-19

Сотрудники мэрии Новокузнецка Кемеровской области массово заболели коронавирусом, сообщил глава города Сергей Кузнецов. Его слова передает РИА «Новости».

«У нас очень много сотрудников заболели, и очень много контактных», — сказал Кузнецов.

По последним данным, всего в Кемеровской области выявлено 16 412 случаев заражения коронавирусом, 257 человек скончались. Под медицинским наблюдением остается 5 271 человек.

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