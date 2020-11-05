Двое детей провалились под лед и утонули в реке на Камчатке

На севере Камчатке двое детей провалились под лед реки Тылда, после чего погибли. Об этом сообщает сайт краевого следственного управления СК России.

По данным следствия, двое мальчиков в возрасте 6 и 7 лет вместе с друзьями ушли на прогулку на берег реки Тылда в селе Хаилино Олюторского района. Там они стали кидать камни и прыгать по льду. В результате два ребенка провалились под лед и утонули.

Следователи уже осуществляют проверку по факту гибели двух малолетних детей при падении под лед на реке Тылда.

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