В Дании уничтожат всех норок, чтобы остановить мутировавший коронавирус

Правительство Дании поручило уничтожить всех норок на зверофермах после обнаружения случаев заражения мутировавшим коронавирусом среди животных. Об этом сообщает ТАСС.

«Все норки в Дании должны быть убиты», — заявила премьер-министр страны Метте Фредериксен.

У норок в Дании обнаружили мутировавшую коронавирусную инфекцию, которая распространяется на людей и ослабляет способность к образованию антител. В настоящее время зарегистрировано 12 человек с мутировавшим вирусом. По словам премьера, если не принять решительные действия, то инфекция сможет распространиться не только на территории Дании, но и во всем мире.

Коронавирус быстро распространился среди 1 139 норковых ферм Дании, особенно сильно пострадали хозяйства Северной Ютландии.

Всего в стране подвержено 50 530 случаев заражения инфекцией, умерли 729 человек.

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