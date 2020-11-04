На задержанных участниц Pussy Riot составили протокол за нарушение масочного режима

Полицейские составили протокол на двух задержанных участниц группы Pussy Riot Марию Алехину и Маргариту Флорес за нарушение масочного режима. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката «Апологии протеста» Мансура Гильманова.

«На них составили протокол о нарушении масочного режима, якобы они находились в торговом центре без масок», — заявил адвокат.

Ранее стало известно, что участниц группы задержали в районе станции метро «Нахимовский проспект». По словам Алехиной, их задержали на выходе из продуктового магазина.

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