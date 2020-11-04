В Роспотребнадзоре назвали заложенность ушей симптомом COVID-19

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что среди симптомов коронавируса нередко встречается заложенность ушей. Об этом сообщает «Российская газета».

По ее словам, ученые из Турции недавно опубликовали исследование, согласно которому из 172 пациентов заложенность ушей испытывал 31 человек (18%). Отмечается, что такой симптом испытывали 12% пациентов с легкой формой заболевания, при средне-тяжелой и тяжелой формах этот признак встречался примерно в 3% случаев.

Пшеничная уточнила, что заложенность ушей может встречаться и при ОРВИ. Если симптом не проходит в течение нескольких дней, появляются болезненные ощущения, то необходимо обратиться к врачу, подчеркнула специалист.

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