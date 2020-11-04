В Челябинске жертвами пожара в частном доме стали женщина и двое детей

В Челябинске в результате пожара в частном доме погибли женщина и двое ее детей. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на прокуратуру.

Отмечается, что огонь мог возникнуть в результате взрыва бытового газа. Сотрудники пожарной службы прибыли на место происшествия спустя пять минут после вызова, однако к моменту их приезда дом уже полыхал изнутри. При тушении пожара обрушилась одна стена дома.

В доме находились женщина и ее дети — сын и дочь (13 и 7 лет), их отец в момент произошедшего находился на работе. Мать и дочь погибли в доме, мальчик умер в реанимации.

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