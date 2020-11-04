В центре Москвы задержали организатора и участников шествия националистов

В центре Москвы задержали организатора шествия националистов Никиту Зайцева и участников акции. Об этом сообщает ТАСС.

Зайцев и несколько человек в масках были задержаны у станции метро «Цветной бульвар». Перед задержанием организатор шествия заявил, что не планирует создавать помехи для движения машин и пешеходов.

Полицейские предупреждают остальных участников акции о ее несогласованности.

«Русский марш» ежегодно проходит 4 ноября в День народного единства. В этом году участники шествия собирались пройти от станции метро «Цветной бульвар» до общественной приемной ФСИН России на Садовой-Сухаревской улице, чтобы потребовать провести проверку по факту смерти в изоляторе националиста Максима Марцинкевича. Мэрия Москвы отказалась согласовывать акцию.