В ГД прокомментировали идею ввести лимит на онлайн-переводы для пенсионеров

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала идею ввести лимит в размере 10 тыс. рублей в сутки на онлайн-переводы с банковских карт для пенсионеров. Об этом сообщает RT.

Он выразила мнение, что такой способ фактически наказывает не мошенников, а пенсионеров, которые могут захотеть воспользоваться переводом более крупной суммы.

Бессараб отметила, что ранее она предлагала ужесточить наказание для тех преступников, которые совершают преступления против граждан пожилого возраста, так как именно они являются легкой добычей для мошенников.

Ранее руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ввести лимит в размере 10 тыс. руб. в сутки на онлайн-переводы с банковских карт для пенсионеров, так как в текущем году активизировались телефонные мошенники, которые пытаются получить доступ к счетам граждан.

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