Источник: неизвестный удерживает заложников на севере Москвы и угрожает взрывом
Бернст Ю.
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Неизвестный злоумышленник захватил заложников в квартире на севере Москвы и угрожает устроить взрыв, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
По его данным, заложников удерживают по адресу Головинское шоссе, дом 8.
Сколько людей удерживают в квартире пока неизвестно.
Сейчас подъезд жилого дома оцеплен, жильцов не эвакуировали. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.