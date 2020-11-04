Источник: неизвестный удерживает заложников на севере Москвы и угрожает взрывом

Неизвестный злоумышленник захватил заложников в квартире на севере Москвы и угрожает устроить взрыв, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По его данным, заложников удерживают по адресу Головинское шоссе, дом 8.

Сколько людей удерживают в квартире пока неизвестно.

Сейчас подъезд жилого дома оцеплен, жильцов не эвакуировали. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.