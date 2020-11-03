Около 5,5 тыс. москвичей узнали о возможном контакте с COVID-19 через QR-коды

Около 5,5 тыс. москвичей получили сообщения о возможном контакте с зараженным коронавирусом благодаря системе QR-кодов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

По его словам, системой чекинов уже воспользовались более 850 тыс. посетителей баров, кафе и ресторанов.

Порядка 2,4 тыс. столичных заведений внедрили систему QR-кодов, а уведомления о возможном контакте с больным получили около 5,5 тыс. человек.

Немерюк отметил, что присоединяться к нововведению могут не только заведения общепита, но и другие сферы предоставления услуг.

19 октября в Москве заработала система идентификации посетителей по QR-коду в ночных клубах, барах и других развлекательных заведениях, которые работают в ночное время с 00.00 до 06.00.

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